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Eskişehir'de bağımlılığa yeni başlangıç: BAHAR ayaktan rehabilitasyon merkezi açıldı

Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesindeki BAHAR ayaktan rehabilitasyon merkezi, 715 m²'lik alanda detoks sonrası kapsamlı rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma programı sunuyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:26

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir'de bağımlılığa yeni başlangıç: BAHAR ayaktan rehabilitasyon merkezi açıldı

Eskişehir'de bağımlılığa yeni başlangıç: BAHAR ayaktan rehabilitasyon merkezi açıldı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi içinde düzenlenen törenle hizmete giren BAHAR Bağımlı Hastalar Ayaktan Rehabilitasyon Merkezi, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Akçeşme Sokak adresindeki sağlık yerleşkesinde açıldı. Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; merkezi tanıtan bilgilendirmeler yapıldı.

Tesisin fiziksel yapısı ve konumu:

Merkezin yer aldığı sağlık yerleşkesi, 19.192 metrekare arsa üzerinde konumlanıyor ve toplam 5.255 metrekare kapalı alana sahip. BAHAR, aynı kampüste bulunan Erişkin Arındırma Merkezi ile aynı binada yer almasına karşın hizmet süreçleri ve fonksiyonel alanları tamamen ayrılmış durumda ve hastalara tahsis edilen bağımsız kapalı alan 715 metrekare olarak belirlendi.

Hizmet modeli, hedefleri ve çalışma saatleri:

Merkez, alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gören bireylerin tıbbi arındırma (detoksifikasyon) sürecinin tamamlanmasının ardından toplumsal, ailevi ve mesleki hayata yeniden kazandırılmasını amaçlayan yapılandırılmış rehabilitasyon programları sunuyor. Hizmetler hafta içi her gün 08.30 - 16.30 saatleri arasında kesintisiz olarak sağlanıyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici açılışta, binanın yaklaşık bir yıl önce Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla hizmete girdiğini hatırlatarak, söz konusu yerleşkenin Batı Anadolu için önemli bir şifa merkezi işlevi gördüğünü vurguladı. Bildirici, hastanede yaklaşık 50 yatak kapasiteli bölümlerde farklı profilde hasta kabul edildiğini ve bağımlılığın tedavisinin ardından asıl dönemin rehabilitasyon ve sosyal hayata dönüş olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise sağlık yatırımlarının önemine değinerek son yıllarda yapılan çalışmalarla vatandaşların daha konforlu hizmet aldığını, şehir hastaneleri gibi yatırımların sürdürüleceğini aktardı. Yalçın, geçmişte yaşanan hizmet erişim sorunlarının yerini bugün daha donanımlı ve konforlu sağlık hizmetlerinin aldığını ifade etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz konuşmasında, açılan merkezin isim olarak da umut taşıdığını; "bahar"ın yeniden doğuşu simgelediğini söyleyerek bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sağlık meselesi olmadığını, bireyin ailesini, iş hayatını ve umutlarını etkilediğini aktardı. Yılmaz, hiçbir hayatın kaybedilmiş olmadığını ve merkezin insanlara yeni bir başlangıç imkânı sunduğunu belirtti.

Açılış programında merkezin inşasına katkı sağlayanlara plaketler takdim edildi, topluca dua edilmesinin ardından kurdele kesildi. Eskişehir Valisi ve protokol üyeleri açılış sonrası merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDEKİ BAĞIMLI HASTALAR AYAKTAN REHABİLİTASYON MERKEZİ...

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDEKİ BAĞIMLI HASTALAR AYAKTAN REHABİLİTASYON MERKEZİ (BAHAR), DÜZENLENEN AÇILIŞ TÖRENİ İLE HİZMETE GİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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