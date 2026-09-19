Eskişehir'de bahçe telleri tahrip edildi, mahalleli şüphelilerin peşinde

Eskişehir'de bahçe tellerine zarar verildi

Eskişehir'de, iddiaya göre Seyitgazi Yolu üzerinde bulunan bahçelere ait tellere kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Olayın ardından tellerin yıkıldığını gören bahçe sahipleri büyük üzüntü yaşadı.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Bahçelerde oluşan maddi zararın yanı sıra güvenlik endişesi de yaşayan mahalleli, yaşanan olayı kınadı ve benzer vakaların tekrarlanmaması için çözüm beklediklerini ifade etti. Tellerin yıkıldığı durumun hem emlak hem de kullanım açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu söylediler.

şüphelilerin bulunması talebi:

Vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını ve kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tespit edilerek sorumluluk üstlenmelerini istediklerini belirtti. Olayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi, mahalle sakinleri yetkililerden ve çevredekilerden bilgi paylaşımı bekliyor.

ESKİŞEHİR'DE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN BAHÇE TELLERİNE ZARAR VERİLEN VATANDAŞLAR ŞÜPHELİLERİN BULUNMASINI İSTİYOR.