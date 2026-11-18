Program ve anıt mezar ziyareti:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen anma programı, Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden Behiç Erkin'in anıt mezarının Enveriye Tren İstasyonu'ndaki ziyaretiyle başladı. Etkinlik, Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen "Demiryollarının Babası: Behiç Erkin-Cepheye Giden Yol" başlıklı panelle sürdü.

Programa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı İnci Ülüğ, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelin odağı: demiryolları ve lojistik:

Panelin moderatörlüğünü yapan gazeteci Kerem Akyıl ile konuşmacılar Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhan Sayılır ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Marttin, Behiç Erkin'in Türk demiryolu tarihindeki öncü rolünü ve Millî Mücadele'ye sağladığı lojistik katkıları tarihsel çerçevede tartıştı. Konuşmalarda, demiryollarının cepheye asker, mühimmat ve cephane taşımadaki stratejik önemi ön plana çıktı.

Ayşe Ünlüce, Erkin'in çok yönlü kariyerine vurgu yaparak geçen yıl ESTRAM yerleşkesine verilen adını hatırlattı ve "Rayları Cumhuriyet’e, emeğini kuruluşa ve kurtuluşa adamış bir isim" tanımını kullanarak Millî Mücadele dönemi katkılarını özetledi.

Kent belleği ve sonraki adımlar:

Kemal Güner Poyraz, Eskişehir Kent Konseyi Kent Tarihi Çalışma Grubu Başkanı olarak kent tarihinin gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti ve Kent Tarihi Çalışma Grubu'nun bu amaçla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. İnci Ülüğ de Behiç Erkin'in Millî Mücadele dönemindeki tarihî sorumluluğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Akademik değerlendirmeler ve katılımcı paylaşımlarıyla devam eden etkinlik, Eskişehir'in tarihî ve kültürel mirasına ışık tutan tartışmalarla ve Behiç Erkin'in yaşamı, çalışmaları ile Türkiye tarihindeki yeri üzerine yapılan paylaşımlarla sona erdi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ESKİŞEHİR KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİYLE, CUMHURİYET TARİHİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BEHİÇ ERKİN’İ ANMAK AMACIYLA PROGRAM DÜZENLENDİ.