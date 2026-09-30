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Eskişehir'de berber dükkanına kundaklama girişimi soruşturması

Esentepe Mahallesi'nde bir berber dükkanının asma kilidi kırılarak kapı ve cam çerçeveleri kundaklamaya çalışıldı; polis soruşturuyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de berber dükkanına kundaklama girişimi soruşturması

Olayın ayrıntıları:

Esentepe Mahallesi Yeşil Meydan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir berber dükkanında gece saatlerinde saldırı girişimi yaşandı. İş yeri kapısının asma kilidi, iddialara göre demir kesme makası ile kırıldı ve kapı ile cam çerçevelerinin yakılmaya çalışıldığı belirtildi.

Saldırının sabah saatlerinde dükkanını açmaya gelen iş yeri sahibi tarafından fark edildiği, durumun derhal polis ekiplerine bildirildiği öğrenildi.

Polisin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kundaklama girişiminde bulunulan iş yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmede olayın fail veya faillerinin kimliği ve motivasyonunun henüz belirlenemediği bildirildi.

Polisin soruşturması devam ederken, olayla ilgili kesin tespit ve sorumluların belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

TEPEBAŞI İLÇESİNDE BİR BERBER DÜKKANININ KAPI KİLİDİ DEMİR KESME MAKASIYLA KIRILARAK PVC KAPI VE...

TEPEBAŞI İLÇESİNDE BİR BERBER DÜKKANININ KAPI KİLİDİ DEMİR KESME MAKASIYLA KIRILARAK PVC KAPI VE CAM ÇERÇEVELERİ YAKILMAYA ÇALIŞILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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