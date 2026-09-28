Eskişehir'de Beylikova sapağında tırın arkadan çarpması iki kadının yaşamını aldı

Eskişehir'de Beylikova sapağı yakınında meydana gelen kaza

Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde, Beylikova sapağı yakınında bir tırın arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada iki kadın hayatını kaybetti. Olayda arka kısmı tamamen parçalandığı belirtilen Tofaş marka otomobil içinde bulunan cenazeler çıkarılmak üzere ekipler bölgeye sevk edildi.

kaza yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre kazada tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka bölümü ciddi hasar gördü ve araç içinde bulunan kişilerin araç içinde sıkıştığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

soruşturma ve inceleme:

Kazada yaşamını yitiren iki kadının cenazelerinin çıkarılması için savcının gelmesinin beklendiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

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