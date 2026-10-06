Eskişehir'de bin litre alkol ve 110 kilogram tütün ele geçirildi

Operasyon detayları

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-5 Ekim 2026 tarihlerinde kaçak tütün ve alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında 1.000 litre etil alkol, 36.200 dal makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Adli süreç

Operasyon sonucu yakalanan şüphelilerden biri hakkında adli işlem başlatıldı; söz konusu kişinin adli makamlarca 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Operasyonun hedefi ve etki

Yürütülen denetimlerin amacı, kaçak tütün ve alkol ticaretinin önüne geçmek ve piyasaya sürülmesini engellemek olarak açıklandı. Ele geçirilen ürün ve ekipmanın miktarı, operasyonun bölgedeki kaçakçılıkla mücadeledeki boyutunu gösteriyor; soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA BİN LİTRE ETİL ALKOL, 36 BİN 200 DAL MAKARON, 110 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN VE 1 ADET SİGARA SARMA MAKİNESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.