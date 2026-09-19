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Eskişehir’de bırakılan kamyonet geri kaçtı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Eskişehir Odunpazarı'nda el frenini çekmediği kamyonetin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi; kaza güvenlik kamerasına yansıdı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir’de bırakılan kamyonet geri kaçtı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Eskişehir'de sabah saatlerinde meydana gelen kaza

Odunpazarı ilçesi Gülpınar Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi üzerinde, sabah saatlerinde yaşanan kazada bir sürücü hayatını kaybetti. Olayın, sürücünün aracın el frenini çekmeden inmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, 26 VK 082 plakalı kamyonetin sürücüsü aracından indikten sonra arka tarafta yürümeye başladı. El freninin çekilmemesi nedeniyle kamyonet geri geri gelerek sürücünün üzerine çarptı ve sürücü araç altında kaldı.

Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın geri hareket etmesi ve kaza anı yer alıyor.

soruşturma ve sağlık işlemleri:

Kazada hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı; görüntülerin incelenmesi ve tanık ifadelerinin alınması sürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE EL FRENİNİ ÇEKMEDİĞİ KAMYONETİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ FECİ KAZA...

ESKİŞEHİR'DE EL FRENİNİ ÇEKMEDİĞİ KAMYONETİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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