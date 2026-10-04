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Eskişehir'de can dostlarına yatırım: Ünlüce'den 4 Ekim mesajı

Başkan Ayşe Ünlüce, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Eskişehir'de bakımevi, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarını anlattı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Eskişehir'de can dostlarına yatırım: Ünlüce'den 4 Ekim mesajı

Başkan Ünlüce: yaşam hakkı her canlının temel hakkıdır

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayvan haklarına ilişkin farkındalık ve belediyenin yürüttüğü uygulamalara vurgu yaptı. Ünlüce, her canlının yaşam hakkının korunmasının kent yaşam kalitesinin temel ölçütlerinden biri olduğunu belirtti ve bu duyarlılığın vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Şehirde yapılan altyapı ve hizmet yatırımları:

Ünlüce mesajında, 2024 yılında Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından belediyenin hızlı bir şekilde adımlar attığını söyledi. 2026 Eskişehir Yılı kapsamında hizmete alınan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesiyle birlikte kentte 4 doğal yaşam alanı faaliyete geçirildiğini ve bu alanlarda yaklaşık 8 bine yakın köpeğin koruma altında tutulduğunu açıkladı.

Belediyenin kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar arasında 3 bin 300 kısırlaştırma işlemi, kırsalda yapılan mikroçipleme, kimliklendirme ve kuduz aşısı uygulamalarının yer aldığını belirtti. Ünlüce, merkezde oluşturulan Pati Parklar ile sokak hayvanlarının sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarına yönelik mekanlar sağlandığını kaydetti.

Sahiplendirme, üretim ve toplumsal iş birlikleri:

Başkan, sokak hayvanlarının yeni yuvalarına kavuşması için yürütülen sahiplendirme çalışmalarına dikkat çekti. ESPATİ Sahiplendirme Platformu (espati.eskisehir.bel.tr) ve yapılan çağrılar sayesinde yaklaşık 500 sokak hayvanı sahiplendirildi. Ayrıca atık yemeklerden mama üreten tesis sayesinde ihtiyacın yüzde 20'si bu kaynaktan karşılandı.

Ünlüce, yardım ve destek projelerinde Tasigo Eskişehir ve Kent Konseyi ile hayvanseverlerin katkılarının önemine değinerek, toplumsal desteğin sürdürülebilirliğine işaret etti. Barınaktan hayvan sahiplenmiş bir hayvansever olarak da vatandaşlara "satın alma sahiplen" çağrısını yineledi.

Mesajını, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün can dostlarının haklarının bilindiği, sevgi ve saygının güçlendiği yeni başlangıçlara vesile olması dileğiyle sonlandırdı ve Eskişehirlileri manevî ve maddî desteklerle sürece katkı vermeye davet etti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DOLAYISIYLA...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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