Eskişehir'de Cengiz Dağcı okumalarıyla gençlerin edebiyat buluşması

Program açılışı ve konuşmacılar:

Eskişehir'de Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen 'Yazar Okumaları - Cengiz Dağcı Okumaları' programının açılışı Vali Dr. Erdinç Yılmaz ile Eti Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya ve İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın de konuştu.

Vali Yılmaz'ın vurguları:

Vali Yılmaz, Anadolu Mektebi'nin 14 yıl önce 12 gönüllü öğrenciyle başlayan yolculuğunun bugün ülke genelinde gençleri büyük yazarlar ve fikirlerle buluşturan bir harekete dönüştüğünü hatırlattı. Gençlerin büyük yazarların eserlerini okuyup düşünmelerinin, kendi fikirlerini geliştirip ifade etmelerinin önemine dikkat çekti.

Bu yıl programda ele alınan Cengiz Dağcı'nın eserlerinde Kırım'ın hafızası, sürgünün acısı, vatan sevgisi ve aidiyet duygusu gibi temaların öne çıktığını belirten Yılmaz, gençlere şöyle seslendi: "Okuyun, düşünün, anlamaya çalışın. En önemlisi, kendi sesinizi bulun."

Panel tartışmaları ve teşekkürler:

Açılış sonrasında düzenlenen panelde Cengiz Dağcı'nın hayatı, eserleri, edebî kişiliği ve eserlerinde işlediği temalar farklı yönleriyle değerlendirildi. Anadolu Mektebi'nin gençleri kitapların dünyasında buluşturma, düşünmeye ve kendini ifade etmeye teşvik etme çalışmalarına değinildi.

Programın hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere, yazarlara, öğretmenlere ve eğitim camiasına teşekkür edildi. Vali Yılmaz, farklı şehirlerden gelen gençlerin bir araya gelmesinin şehirler ve gönüller arasında yeni bağlar kurduğunu ifade etti.

Katılımcılar ve sonuç odaklı mesajlar:

Programa Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Merkez Valileri Mevlüt Bilici ve Aydın Nezih Doğan, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, akademisyenler, öğretmenler ve 9 farklı ilden gelen öğrenciler katıldı.

Vali Yılmaz, kitapların sadece geçmişi anlatmakla kalmayıp geleceğin kurulmasına da katkı sağladığını vurgulayarak, geleceğin güçlü Türkiye’sinin okuyan, düşünen, vicdan sahibi ve değerlerine bağlı gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade etti.

ESKİŞEHİR'DE ANADOLU MEKTEBİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'YAZAR OKUMALARI-CENGİZ DAĞCI OKUMALARI' PROGRAMININ AÇILIŞI, VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.