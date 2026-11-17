Eskişehir'de çocuk evleri sitesi sakinleri bowling etkinliğinde buluştu

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altındaki çocukların ara tatilde sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlik, Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) sakinlerini bir araya getirdi. Hayırseverlerin katkısıyla gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar bowling oynadı, çeşitli oyunlara katıldı ve tatillerini keyifli şekilde değerlendirme imkânı buldu.

etkinliğin amacı ve düzenlenişi:

Etkinlik, devlet koruması altındaki çocukların sosyal etkileşimlerini artırmayı ve ara tatili verimli bir öğrenme ve sosyalleşme dönemine dönüştürmeyi hedefledi. Organizasyon kapsamında küçük grup aktiviteleri, oyunlar ve bowling karşılaşmaları yapıldı; tüm düzenlemeler ÇES koordinasyonunda sağlandı.

çocukların deneyimi ve katkılar:

Katılan çocuklar etkinlik boyunca hem eğlendi hem de takım çalışmalarına katılarak sosyal becerilerini pekiştirdi. Ara tatili oyunlarla değerlendiren çocuklar, etkinliği olumlu karşıladı; hayırsever desteği ise organizasyonun kapsamını genişleterek daha fazla çocuğun faydalanmasına olanak sağladı.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ'NDE (ÇES) KALAN ÇOCUKLAR İÇİN ARA TATİL KAPSAMINDA BOWLİNG ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.