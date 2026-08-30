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Eskişehir'de dar sokakta pratik çözüm: çukur halıyla kapatıldı

Eskişehir Erenköy'de derin yol çukuru, araçlara zarar gelmemesi için mahalle sakinleri tarafından eski bir halıyla geçici olarak kapatıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir'de dar sokakta pratik çözüm: çukur halıyla kapatıldı

Eskişehir Erenköy'de yolda geçici çözüm

Eskişehir'in Erenköy Mahallesindeki Yazan Sokak üzerinde zaman içinde derinleşen bir yol çukuru, bölge sakinleri ve araç sürücüleri için sorun haline geldi. Sokak yapısının dar olması nedeniyle araçların çukuru kolayca aşamadığı, bazen zorluk yaşayarak geçtiği bildirildi. Çukurun araçlara zarar verebileceği ve olası kazalara davetiye çıkarabileceği endişesi mahallede çözüme sokaktan bulundu.

Mahalle sakinlerinin çözümü:

Sokak sakinleri, araçların zarar görmesini ve muhtemel kazaları önlemek amacıyla çukurun üzerini eski bir halıyla kapattı. Bu geçici uygulama, sürücülere çukurun yerini göstermeyi ve ani hasar riskini azaltmayı hedefliyor. Mahalleliler, uygulamanın kalıcı bir onarım yerine geçici tedbir olduğunu vurguluyor.

Mahalle sakinlerinden Muhammed Ahmed uygulamayla ilgili olarak, "Yollar pek iyi değil. Yolu yapsınlar, böyle olmaz. Yol çok kötü durumda, çöp halinde oldu. Arabalar geçerken zorluk yaşıyor çünkü sokaklar geniş değil, açık değil, dar dar sokaklar. Bu çukuru da yapsınlar. Arabalar geçince yukarıya zıplıyor, altı kırılabilir. Allah korusun kaza da olabilir, her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

Belediyeden beklenen müdahale:

Mahalle sakinleri, öncelikle belediyenin bakım ve onarım ekiplerinin bölgeye gelip çukuru kalıcı olarak onarmasını talep ediyor. Eski halıyla kapatılan çukur, kısa vadede işlev görse de, yetkililerden kalıcı ve güvenli bir düzenleme bekleniyor. Uzmanların uyarılarına göre bu tür geçici çözümler, uygun altyapı çalışmaları yapılmadığı sürece daha büyük hasarlara veya güvenlik risklerine dönüşebilir.

ESKİŞEHİR&#039;İN ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI ERENKÖY MAHALLESİ&#039;NDE YOLDA OLUŞAN DERİN ÇUKUR, SÜRÜCÜLERE...

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI ERENKÖY MAHALLESİ'NDE YOLDA OLUŞAN DERİN ÇUKUR, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIRKEN, MAHALLE SAKİNLERİ ÇÖZÜMÜ ÇUKURU HALI SEREREK KAPATMAKTA BULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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