Eskişehir'de denetimde alkol sınırını geçen sürücü otomobilini cadde ortasında bırakarak kaçtı

Olayın özeti:

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde polis ekipleri, araç ve sürücü kontrolleri yaptı. Denetim sırasında durdurulan bir sürücünün otomobilini cadde ortasında bırakarak bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

Denetimin ayrıntıları:

Ekipler, durdurulan araçların evraklarını kontrol edip sürücülere alkol testi uyguladı. Yapılan kontrollerde 11 EA 378 plakalı otomobilin sürücüsü L.B. isimli şahsın yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Buna göre sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, hakkında 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve araç çekici ile otoparka çekildi.

Aracın terk edilmesi ve soruşturma:

Polis ekipleri, kontrol esnasında aynı araç sürücüsünün aracını terk ederek bölgeden kaçtığını bildirdi. Kaçışın nedeni henüz açıklanmazken, sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve terk edilen aracın caddeden çekiciyle kaldırıldığı belirtildi.

POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN 11 EA 378 PLAKALI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, KONTROL EDİLECEĞİ ESNADA ARACINI TERK EDEREK BÖLGEDEN KAÇTI. NEDEN KAÇTIĞI BİLİNMEYEN SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI. TERK EDİLEN ARAÇ ÇEKİCİ VASITASIYLA CADDEDEN KALDIRILDI.