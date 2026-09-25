Eskişehir'de doğalgaz şüphesiyle baygın bulunan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de evde baygın bulunan yaşlı çift

Eskişehir Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Altındağ Sokak'ta yaşayan çift için komşularının haber alınamaması üzerine polis ekipleri adrese yönlendirildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye çağrıldı ve ekipler tarafından evin kapısı açıldı.

Olay yeri ve müdahale:

Kapının açılmasıyla evde baygın vaziyette bulunan Arife Ö. (64) ve Ramazan Ö. (70) tespit edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve çift hastanelere sevk edildi.

Arife Ö. Eskişehir Şehir Hastanesine, Ramazan Ö. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, Arife Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Sağlık durumu ve soruşturma:

İlk bulgulara göre çiftin baygınlık geçirmesinde doğalgaz sızıntısı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili olarak gerekli ölçümler ve incelemeler başlatıldı; adreste yapılacak teknik tespitlerin ardından soruşturmanın yönü netleşecek.

ESKİŞEHİR'DE KENDİLERİNDEN HABER ALINAMAYAN VE İTFAİYE EKİPLERİNCE KAPISI AÇILAN EVDE BAYGIN HALDE BULUNAN YAŞLI KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI.