Olay yerinde müdahale sürüyor

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi üst tarafındaki kırsal alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, helikopter enkazında yangın riskine karşı soğutma çalışması başlattı. Ekipler, güvenli ulaşım ve enkazın kontrol altına alınması için koordineli hareket ediyor.

Güvenlik ve inceleme çalışmaları:

Kaza mahalli çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve sahada inceleme çalışmaları yürütülüyor. Olay yerinin tespiti ve delillerin korunması amacıyla gerekli güvenlik şeridi oluşturuldu. Ayrıca kaza mahalli üzerinde bir helikopterin devriye uçuşu gerçekleştirdiği gözlendi.

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapmadı; soruşturma ve teknik incelemelerin sonucu, durum netleştikçe paylaşılacak. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yetkili kurumlar tarafından daha ayrıntılı bilgilendirme yapılması bekleniyor.

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNE BAĞLI YÖRÜKAKÇAYIR MAHALLESİ'NİN ÜST TARAFINDAKİ KIRSAL ALANDA HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA BAĞLI ASKERİ HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.