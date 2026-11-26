Eskişehir'de aylık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürlerinin katılımıyla aylık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
gündem maddeleri:
Toplantıda eğitim-öğretim faaliyetleri, okulların fiziki kapasitesinin etkin kullanımı, güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi, okullaşma ve devamsızlık oranları, mesleki eğitim ile proje çalışmaları masaya yatırıldı.
değerlendirme ve hedefler:
Görüşmede, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi yapıldı ve il genelindeki eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar istişare edildi.
ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN BAŞKANLIĞINDA, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA AYLIK DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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