Eskişehir'de Erzurum lezzetleri meydanı: cağ kebabı ve kültür rüzgarı

Eskişehir'de Erzurum lezzetleri meydanı

Eskişehir'de düzenlenen Erzurum Gastronomi ve Cağ Kebabı Festivali, yoğun katılımla başladı. Etkinliğin ev sahibi Eskişehir Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından kurulan stantlarda Erzurum'un özgün tatları ve kültürel öğeleri bir araya getirildi.

standlar ve yöresel tatlar:

Festival alanında başta geleneksel Erzurum cağ kebabı olmak üzere çeşitli yöresel ürünler tanıtıldı. Ziyaretçiler, bölgesel lezzetleri tatma fırsatı bulurken üreticiler ve esnaf da ürünlerini doğrudan tanıtma imkanı yakaladı.

vali ziyareti ve temaslar:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz etkinliği gezerek kurulan stantları inceledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Vali Yılmaz, katılımcılara bereketli kazançlar dileyerek festivalin kültürel tanıtım ve sosyoekonomik katkılarına vurgu yaptı.

Etkinlik, Erzurum kültürünün tanıtılmasına ve yerel ürünlerin görünürlüğünün artmasına katkı sağlarken, katılımcılar arasında kültürel paylaşıma da zemin oluşturdu.

FESTİVALDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA YAKINDAN İLGİLENEN VALİ YILMAZ (BORDO MONTLU), SOHBET EDEREK BEREKETLİ KAZANÇLAR DİLEDİ.