Dolar 50,1702 +0,07%
Euro 55,9445 +0,12%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.643,34 +1,07%
EUR/USD 1,1156 +0,11%
Brent Petrol 97,17 -1,17%
--°

Eskişehir'de Erzurum lezzetleri meydanı: cağ kebabı ve kültür rüzgarı

Eskişehir'de düzenlenen Erzurum Gastronomi ve Cağ Kebabı Festivali, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla yöresel lezzet ve kültürünü tanıttı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de Erzurum lezzetleri meydanı: cağ kebabı ve kültür rüzgarı

Eskişehir'de Erzurum lezzetleri meydanı

Eskişehir'de düzenlenen Erzurum Gastronomi ve Cağ Kebabı Festivali, yoğun katılımla başladı. Etkinliğin ev sahibi Eskişehir Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından kurulan stantlarda Erzurum'un özgün tatları ve kültürel öğeleri bir araya getirildi.

standlar ve yöresel tatlar:

Festival alanında başta geleneksel Erzurum cağ kebabı olmak üzere çeşitli yöresel ürünler tanıtıldı. Ziyaretçiler, bölgesel lezzetleri tatma fırsatı bulurken üreticiler ve esnaf da ürünlerini doğrudan tanıtma imkanı yakaladı.

vali ziyareti ve temaslar:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz etkinliği gezerek kurulan stantları inceledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Vali Yılmaz, katılımcılara bereketli kazançlar dileyerek festivalin kültürel tanıtım ve sosyoekonomik katkılarına vurgu yaptı.

Etkinlik, Erzurum kültürünün tanıtılmasına ve yerel ürünlerin görünürlüğünün artmasına katkı sağlarken, katılımcılar arasında kültürel paylaşıma da zemin oluşturdu.

FESTİVALDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA YAKINDAN İLGİLENEN VALİ YILMAZ (BORDO MONTLU), SOHBET EDEREK...

FESTİVALDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA YAKINDAN İLGİLENEN VALİ YILMAZ (BORDO MONTLU), SOHBET EDEREK BEREKETLİ KAZANÇLAR DİLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sokak sokak dinleyip çözüm sözü veren başkan Faruk Özlü
images

İhsangazi'de yoldaşlık anı: aç kalan yavru tilki tavukla beslendi
images

Vali yardımcısının yeni yolculuğu: Mehmet Emre Canpolat ile Şeyma Sudaş evlendi
images

Ustaların kurdeleyi kestiği açılışta Diyarbakır'da 3 bin kişiye ücretsiz yemek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz