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Eskişehir'de ev içi düşüş 80 yaşındaki adamın ölümüne yol açtı

Tepebaşı'nda evinde yataktan düşen 80 yaşındaki Yaşar Z. olay yerinde yaşamını yitirdi; belediye tabibi ölümü doğal olarak değerlendirdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de ev içi düşüş 80 yaşındaki adamın ölümüne yol açtı

Eskişehir'de ev içi düşüş 80 yaşındaki adamın ölümüne yol açtı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 80 yaşındaki Yaşar Z. evinde yataktan düştü ve hayatını kaybetti.

olayın gerçekleştiği yer ve müdahale:

Olay, Fatih Mahallesi Derman Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde gerçekleşti. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Yaşar Z.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

resmi değerlendirme:

Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, yaşlı adamın ölümünün doğal sebepler nedeniyle olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin de inceleme yürüttüğü belirtildi.

Yaşlı kişilerin ev içi düşmeleri, ciddi yaralanma ve ölümle sonuçlanabildiğinden, olay yerindeki bulguların ve resmi değerlendirmelerin önemi vurgulanıyor. Soruşturma ve resmi raporlar, ölüm nedeninin netleştirilmesine kaynaklık edecek.

ESKİŞEHİR&#039;DE EVİNDE YATAKTAN DÜŞEREK YARALANAN 80 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

ESKİŞEHİR'DE EVİNDE YATAKTAN DÜŞEREK YARALANAN 80 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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