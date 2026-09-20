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Eskişehir'de festival krizi: Ceza ve İrem Derici sahne almadı, esnaf organizatörden şikâyetçi oldu

Eskişehir Food Vibe Fest'te Ceza ve İrem Derici'nin sahnelerini iptal etmesi üzerine, Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaf mağduriyetini dile getirip organizatör hakkında şikâyetçi oldu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de festival krizi: Ceza ve İrem Derici sahne almadı, esnaf organizatörden şikâyetçi oldu

Eskişehir Food Vibe Fest'te yaşananlar

Eskişehir Tepebaşı, Şeker Mahallesi'ndeki parkta düzenlenen Food Vibe Festte dün akşam planlandığı gibi gerçekleşmedi. Rapora göre rapçi Ceza (Bilgin Özçalkan) önceki akşam organizasyon şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi gerekçesiyle konserini iptal etti. Ardından sahne alması beklenen İrem Derici de sosyal medya üzerinden organizasyonun sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek programdan çekildi.

sanatçı açıklamaları ve iptal gerekçesi:

Ceza yaptığı paylaşımda konserin, "organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmemesi" nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İrem Derici ise takipçilerine, sahneye ve seyirciye verdiği değeri vurgulayarak aynı gerekçeyi öne sürdü ve bilet iadeleri ile ilgili umudunu belirtti. Her iki sanatçının açıklamaları sonrasında sahne ve ekipmanlar toplanmaya başlandı.

esnafın şikâyetleri ve bildirilen zararlar:

Etkinliğe Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ve üç günlük stant açan esnaf, organizasyonun vaatlerini yerine getirmediğini ve ciddi zararlar oluştuğunu söyledi. Adana'dan gelen Hüseyin Yüksel, karavan başı 28 bin lira üzerinden anlaştıklarını, etkinlik için 7 bin bilet satıldığı bilgisinin verildiğini ancak "2 günde bin kişi bile gelmediğini" iddia etti. Yüksel, güvenlik, jeneratör ve elektrik ödemelerinin yapılmaması nedeniyle ürünlerinin bozulduğunu ve iki stantla birlikte yaklaşık 200-250 bin lira zararının olduğunu belirtti.

Antalya'dan gelen Ali Kandamar da stant için toplam 50 bin lira ödediklerini, malzeme giderleriyle birlikte zararın 150 bin lira civarında olduğunu söyledi. Bazı esnaf, etin, tavukların ve diğer ürünlerin elektrik kesintileri nedeniyle çöpe gittiğini anlattı. Sakarya'dan gelen Suzan Aşık Özturan ise stant başına ödemelerin toplu tutarının ve tüm taleplerin geri iadesi gerektiğini ifade etti; organizatörün kendilerine gönderdiği yazıda Emri Üçler adının geçtiği ve "bütün zararı karşılayacağım" taahhüdünün yer aldığı aktarıldı.

Toplamda organizatörlere ödenen ve geri talep edilen rakamın 2 milyon 600 bin TL civarında olduğu, alanda en az 65 stant bulunduğu belirtildi.

polis işlemleri ve soruşturma:

Sanatçıların sahne almayıp alanın boşaltılmasının ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı. Etkinlik sorumlusu olarak gösterilen E.Ü. isimli kadın, işlemleri için karakola götürüldü. Esnaf, tutanak tutulduğunu ve savcılığa şikâyet hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Polisin ilk aşamada adli işlem başlatıp başlatmayacağına dair incelemesi devam ediyor.

Organizasyonun ardında kimlerin olduğu ve hangi banka hesaplarına ödeme yapıldığı konusunda esnafın belirsizlikler yaşadığı, tek muhatap gösterilemediği ve bu nedenle hukuki yollarla hakkını aramaya hazırlandıkları bildirildi.

Polis incelemesi sürüyor ve esnafın şikâyetleri ile birlikte olayın sorumluları ve mali akışın tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ETKİNLİK SORUMLUSU E.Ü. İSİMLİ KADIN, POLİS TARAFINDAN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ.

ETKİNLİK SORUMLUSU E.Ü. İSİMLİ KADIN, POLİS TARAFINDAN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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