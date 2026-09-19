Eskişehir'de gazilerden şehitliklerde dua ve tilavet buluşması

Eskişehir'de gaziler ve şehit yakınlarından anma programı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Eskişehir'deki gaziler ve şehit yakınları, kentteki şehitlikleri ziyaret ederek şehitler için dua etti. Ziyaretlerde hem manevî hem toplumsal bir buluşma havası yaşandı.

Vişnelik Hava Şehitliği ziyareti:

Programın ilk durağı Vişnelik Hava Şehitliği oldu. Burada toplanan gaziler ve şehit yakınları, vatan uğruna can verenler için dualar okudu ve şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Katılımcılar, anma törenlerinin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

Kanlıpınar Şehitliği programı:

Ardından grup, Kanlıpınar Şehitliği'ne geçti. Burada düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve tüm şehitler için topluca dua edildi. Anma etkinliğine katılanlar, duaların önemine dikkat çekti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada günün anlam ve önemine değindi. Dumlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nün 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik ve gazilik unvanının verildiği gün olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi:

19 Eylül Gaziler Günü, 1921’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik ve gazilik unvanının verildiği gündür. Bu münasebetle bugün Kanlıpınar Şehitliği’nde gazilerimizle birlikte burada yatan tüm şehitlerimize dua ettik. Dualarımızı Allah kabul etsin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin bize böyle bir vatan emanet etmesinden dolayı gaziler olarak Gaziler Haftası’nda teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun.

Ziyaretler, katılımcılar arasında duygusal anlara sahne olurken, anma programlarının şehit yakınları ve gaziler için önemli bir hatırlatma ve dayanışma zemini oluşturduğu belirtildi.

ESKİŞEHİR’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI, VİŞNELİK HAVA ŞEHİTLİĞİ İLE KANLIPINAR ŞEHİTLİĞİ’Nİ ZİYARET EDEREK DUALAR ETTİ.