Eskişehir'de gece çarpışma: iki otomobilde maddi hasar

Eskişehir Odunpazarı'nda gece iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gece saatlerinde 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza yeri ve araç hasarı:

Edinilen bilgilere göre çarpışmaya karışan araçlardan biri 26 ABA 087 plakalı otomobil, diğeri ise kırmızı renkli Tofaş marka araçtı. Çarpışma sonucu her iki araçta hasar oluşurken, kırmızı Tofaş'ın ön kısmının parçalandığı ve adeta hurdaya döndüğü görüldü.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme başlatılırken, yetkililer kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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