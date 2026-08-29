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Eskişehir'de gece çarpışma: iki otomobilde maddi hasar

Eskişehir Odunpazarı 2. Arabacılar Bulvarı'nda gece iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; kırmızı Tofaş'ın önü parçalandı, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de gece çarpışma: iki otomobilde maddi hasar

Eskişehir Odunpazarı'nda gece iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gece saatlerinde 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza yeri ve araç hasarı:

Edinilen bilgilere göre çarpışmaya karışan araçlardan biri 26 ABA 087 plakalı otomobil, diğeri ise kırmızı renkli Tofaş marka araçtı. Çarpışma sonucu her iki araçta hasar oluşurken, kırmızı Tofaş'ın ön kısmının parçalandığı ve adeta hurdaya döndüğü görüldü.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme başlatılırken, yetkililer kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN 2 OTOMOBİLDE MADDİ HASAR OLUŞTU.

ESKİŞEHİR'DE KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN 2 OTOMOBİLDE MADDİ HASAR OLUŞTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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