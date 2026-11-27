Eskişehir'de genç a bilek güreşi müsabakaları okulları bir araya getirdi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla Genç A bilek güreşi müsabakaları Porsuk Spor Salonu'nda başladı; öğrenciler derece için mücadele ediyor.