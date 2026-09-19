Eskişehir’de gökyüzüne imza: Türk Yıldızları Sivrihisar’da gösteriyi kapattı

Eskişehir’de hava gösterisi ve organizasyon:

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından düzenlenen SHG Airshow bu yıl 11. kez Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri’nde gerçekleşti. Etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla dikkat çekerken gün boyu süren uçuş programı ziyaretçilere geniş bir görsel şölen sundu.

gösteride öne çıkan uçuşlar:

Programın en çok ilgi gören bölümlerinden biri Türkiye’nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’in, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla sahne aldığı gösteriydi. Ayrıca etkinlikte sahne alan Vecihi XIV replikası ve Nu.D.36 replikasının birlikte uçuşu, izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Günün kapanışını ise Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan Türk Yıldızları yaptı; takımın nefes kesen kol uçuşları alanı dolduranların uzun süre hafızalarında kaldı.

izleyici tepkisi ve fotoğraf yoğunluğu:

Gösteriler boyunca vatandaşlar sık sık bulutların arasındaki manzaraları fotoğrafladı ve video kaydı aldı. Etkinlikte küçük çocukların ve ailelerin gösterilere olan ilgisi dikkat çekti; pilotlarla birebir tanışma ve imza alma fırsatları da izleyicilerin deneyimini zenginleştirdi.

Semin Öztürk Şener'in duygu ve gözlemleri:

Gösterisinin ardından duygularını paylaşan akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener şunları söyledi: "Sivrihisar Hava Gösterileri’nin bu sene hep birlikte 11. yılını kutluyoruz. Türk havacılık tarihinin gökyüzünde buluştuğu anlara şahit oluyoruz. Aynı zamanda II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren birçok hava aracı bizimle. Gökyüzünde onlarla beraber ben de gösteri programında yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Uçağım ’Yeni Menekşe’ ile beraber bugün de gökyüzündeydim; yarın yine gösteri programımız devam edecek. Gözlerim şu an biraz yanıyor. Öncelikle Türk havacılık tarihini gökyüzünde hepimiz canlı canlı yaşadık. Vecihi XIV replikası ve Nu.D.36 replikasının beraber uçması beni çok etkiledi. Gökyüzünde inanılmaz bir kol uçuşuna şahit olduk. Milli gururumuz, gökyüzünün yıldızları olan Türk Yıldızlarımız da bizimle beraberlerdi. Kapanışı onlar yaptılar. Bugün imza çadırında yaklaşık bir saat kadar kaldım. Bu durum benim için çok büyük bir alışveriş oluyor. Özellikle küçük çocuklarımızın yüzlerindeki ve gözlerindeki heyecan benim için çok değerli. Esasında karşılıklı bir ilham söz konusu. 11 yıldır geldiklerini dile getirdiler. 2015 yılından bu yana bizi bu şekilde takip etmeleri ve göz bebeğimiz olan Sivrihisar Hava Gösterileri’ni bizimle beraber büyütmeleri bizim için çok büyük bir gurur. Sivrihisar Hava Gösterileri’ni hep beraber büyütüyoruz, çok teşekkür ederim."

Etkinlik, hem deneyimli pilotların hem de tarihî replikaların bir araya geldiği programıyla bölge halkına havacılığın farklı yüzlerini göstermeyi sürdürdü. Gün boyu devam eden gösteriler ve kapanışı yapan Türk Yıldızları ile SHG Airshow, izleyicilerde güçlü bir iz bırakmış oldu.

ESKİŞEHİR'DE 11.'Sİ DÜZENLENEN SHG AİRSHOW'DA TÜRK YILDIZLARI'NIN GÖSTERİSİ İZLEYENLERİN NEFESİNİ KESTİ.