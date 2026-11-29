Fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi
Eskişehir İl Müftülüğünce yürütülen 'Bir İyilik Bin Fidan' projesi kapsamında oluşturulan Hafızlar ve ÇEDES Hatıra Ormanında fidan dikim etkinliği yapıldı. Program Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nde düzenlendi.
Etkinlikte yapılanlar:
Programda Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ile birlikte, şehitler adına fidanlar toprakla buluşturuldu. Katılımcılar, hatıra ormanına yeni fidanlar dikerek projeye destek verdi.
Katılımcılar ve yürütücü:
Etkinliğe Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zeki Özbek katılım sağladı. Organizasyon, İl Müftülüğünün koordinasyonunda gerçekleştirildi.
YÖRÜKAKÇAYIR MAHALLESİ’NDE YAZ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ VE ŞEHİTLER ADINA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU.
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