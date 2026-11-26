Halkın Mutfağı uygulaması başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve öğrencilerin sıcak ve güvenilir yemeğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla Halkın Mutfağı projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, 26 Kasım 2026 itibarıyla belirlenen altı noktada 3 kap sıcak yemek, paket şeklinde 50 TL karşılığında satışa sunulmaya başlandı.

satış saatleri ve ödeme koşulları:

Büfeler hafta içi her gün saat 14.30'da açılacak ve menüler al-götür modelinde müşterilere verilecek. Satışlarda nakit ödeme kabul edilmiyor; işlemler yalnızca kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirilecek. Her vatandaş en fazla iki paket yemek alabilecek şekilde düzenleme yapıldı.

satış noktaları:

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde saha çalışmaları sonrasında belirlenen satış noktaları şunlar olarak açıklandı: Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, 71 Evler Mahallesi Muhtarlığı arkası ve Erenköy Mahallesi (Yıldırım Caddesi ile Ali Rıza Efendi Bulvarı kesişimi), Fevzi Çakmak Mahallesi (Kavaklı Sokak ile Yekpare Sokak kesişimi), Esentepe Mahallesi (Eğitimciler Parkı) ve Şirintepe Mahallesi (Astsubay Halil Eren Parkı).

Projenin hedefini ve uygulama detaylarını anlatan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop şunları söyledi: "Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzle bir saha araştırması gerçekleştirdik. Eskişehir’de belirlediğimiz altı mahallemizde, dar gelirli vatandaşlarımızın en çok sosyal destek aldığı mahalleler olan Esentepe, Şirintepe, Fevzi Çakmak, 71 Evler, Emek ve Erenköy mahallelerimizde, büfelerimizde saat 14.30’da hafta içi her gün yemek satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Üç kap sıcak yemeği, güvenilir yemeği dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştırmak aslında amaçladığımız şey. Bu sayede hem güvenilir gıdayla özellikle sıcak yemeğe erişimde zorluk yaşayan dar gelirli vatandaşlarımıza bir nebze destek olmayı amaçlıyoruz. Her gelen vatandaşımız en fazla iki tane yemek alabilecek. Bu sayede de en azından daha fazla insanın da bu hizmetten yararlanmasını amaçlıyoruz".

Uygulamadan memnuniyetini dile getiren emekli vatandaş Ahmet Mutlu, projenin katma değerine vurgu yaparak, "Belediyemiz yeni bir hizmete kapı açıyor bugün; Büyükşehir Belediyesi’nin üç kap yemeği 50 liradan satışa sunulacak. Bu kâr amacı gütmeyen çok güzel bir hizmet. 50 lira, yani benim her zaman yediğim lokantada 200 lira. Bu tamamen vatandaşa bir hizmettir, gayet güzel. Çok çok iyi olur. Bu hayırlı olsun memleketimize" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, projenin hedefinin düşük gelirli bölgelerde güvenilir ve sıcak yemeğe erişimi artırmak olduğunu, uygulamanın devamında ihtiyaç ve talebe göre düzenlemeler yapılabileceğini belirtiyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "HALKIN MUTFAĞI" PROJESİ KAPSAMINDA, 6 FARKLI NOKTADA 3 KAP SICAK YEMEK 50 TL KARŞILIĞINDA VATANDAŞLARA SUNULMAYA BAŞLANDI.