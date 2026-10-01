Dolar 49,0299 +0,03%
Euro 55,4490 -0,17%
Bist 12.340,80 +3,29%
Altın Gram 6.633,90 +0,52%
EUR/USD 1,1288 -0,41%
Brent Petrol 100,07 +2,08%
--°

eskişehir’de huzurevi sakinleri bocce dostluk maçında bir araya geldi

Eskişehir’de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleri bocce dostluk maçında buluştu; etkinlik aktif yaşlanmayı, sosyal etkileşimi ve dayanışmayı güçlendirdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

eskişehir’de huzurevi sakinleri bocce dostluk maçında bir araya geldi

Eskişehir'de huzurevi sakinleri bocce dostluk maçında bir araya geldi

Eskişehir'de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevi sakinlerinin katılımıyla bir Bocce Dostluk Maçı düzenlendi. Etkinlikte Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Safiye Gönül Bayar Huzurevi Müdürlüğü’nden hizmet alan büyükler yer aldı.

etkinlik nasıl başladı:

Karşılaşma, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, kuruluş idarecileri ve takım kaptanlarının gerçekleştirdiği sembolik atışlarla başladı. Açılış anı ve başlangıç atışları, etkinliğin dostluk temasıyla ilerleyeceğinin işareti oldu.

amaç ve günün önemi:

Organizasyon, büyüklerin aktif yaşlanma süreçlerini desteklemek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve sportif faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, dostluk ve dayanışma içinde geçirilen süre boyunca keyifli ve anlamlı anlar yaşadı; sporun birleştirici gücüyle güzel anlar paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tüm büyüklerimize sağlıklı, aktif ve mutlu bir yaşam temennisinde bulunuyor; 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutluyoruz" denildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HUZUREVİ SAKİNLERİNİN KATILIMIYLA BOCCE...

ESKİŞEHİR'DE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HUZUREVİ SAKİNLERİNİN KATILIMIYLA BOCCE DOSTLUK MAÇI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun Karadeniz'de en çok derneğe ev sahipliği yapıyor
images

genç nörobilimci ahmet kağan islam iki birincilik ve bir ikincilikle öne çıktı
images

Kırsal öncelikler sahada tespit edildi: Sarıkamış kaymakamı üç köyde vatandaşlar...
images

Çorum'da 'unutmuş gözler, unutmuş kalpler' yürüyüşü: yaşlılara saygı çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan meclis programının ardından TBMM'den ayrıldı

Bilimle keşfe açılan kapı: Bilim Sincan öğrencileri ağırlıyor

Ankara'da inşaat firmasına yönelik silahlı saldırıda altı zanlı tutuklandı

genç nörobilimci ahmet kağan islam iki birincilik ve bir ikincilikle öne çıktı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı