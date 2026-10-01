Eskişehir'de huzurevi sakinleri bocce dostluk maçında bir araya geldi

Eskişehir'de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevi sakinlerinin katılımıyla bir Bocce Dostluk Maçı düzenlendi. Etkinlikte Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Safiye Gönül Bayar Huzurevi Müdürlüğü’nden hizmet alan büyükler yer aldı.

etkinlik nasıl başladı:

Karşılaşma, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, kuruluş idarecileri ve takım kaptanlarının gerçekleştirdiği sembolik atışlarla başladı. Açılış anı ve başlangıç atışları, etkinliğin dostluk temasıyla ilerleyeceğinin işareti oldu.

amaç ve günün önemi:

Organizasyon, büyüklerin aktif yaşlanma süreçlerini desteklemek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve sportif faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, dostluk ve dayanışma içinde geçirilen süre boyunca keyifli ve anlamlı anlar yaşadı; sporun birleştirici gücüyle güzel anlar paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tüm büyüklerimize sağlıklı, aktif ve mutlu bir yaşam temennisinde bulunuyor; 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutluyoruz" denildi.

ESKİŞEHİR'DE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HUZUREVİ SAKİNLERİNİN KATILIMIYLA BOCCE DOSTLUK MAÇI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.