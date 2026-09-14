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Eskişehir'de İsmet İnönü Bulvarı bir anda göle döndü; sürücülerin zorlu anları kaskta

İsmet İnönü Bulvarı'nda aniden oluşan su baskını, sürücü ve yayaları zor durumda bıraktı; olay, bir motosiklet kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir'de İsmet İnönü Bulvarı bir anda göle döndü; sürücülerin zorlu anları kaskta

İsmet İnönü Bulvarı'nda aniden yükselen su

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki İsmet İnönü Bulvarı kısa sürede suyla kaplandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen su birikintileri, caddeyi adeta göle dönüştürdü ve trafikte hareketi güçleştirdi.

trafikte aksamaya ve yayaların zorlanmasına neden oldu:

Görüntülerde araçların su birikintileri nedeniyle yavaşladığı, bazı sürücülerin ilerlemekte zorluk çektiği görülüyor. Kaldırım kenarlarında biriken sular ise karşıya geçmeye çalışan vatandaşların yürüyüş hattını daralttı ve yaya hareketini zorlaştırdı.

o anlar motosiklet kask kamerasına yansıdı:

Olay, bulvardan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye kaydedildi. Video kaydında motosikletin suyla kaplı yolda güçlükle ilerleyişi, dur-kalk yapan araçlar ve yaya trafiğinin zorlandığı anlar açık biçimde görülüyor. Motosiklet kask kamerası görüntüleri, yaşanan yoğunluğun ve sokaktaki zorlukların net bir belgesini sunuyor.

ESKİŞEHİR İSMET İNÖNÜ-1 BULVARI&#039;NDA SU BASTI: O ANLAR MOTOSİKLET KAMERASINA YANSIDI

ESKİŞEHİR İSMET İNÖNÜ-1 BULVARI'NDA SU BASTI: O ANLAR MOTOSİKLET KAMERASINA YANSIDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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