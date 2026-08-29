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Eskişehir'de kaldırımlar motosiklet ve konteynerlerle daraldı

Eskişehir Odunpazarı'nda Karagül ve Esen sokaklarında motosiklet, elektrikli bisiklet ve çöp konteynerleri kaldırım alanını daraltıyor; bebek arabası ve yaşlılar yolda yürümek zorunda kalıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir'de kaldırımlar motosiklet ve konteynerlerle daraldı

Eskişehir'de kaldırımlar motosiklet ve konteynerlerle daraldı

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan Karagül Sokak ile Esen Sokakta, kaldırımların düzensiz kullanımı yayaların güvenli geçişini güçleştiriyor. Kaldırım taşlarının üzerine gelişi güzel bırakılan motosiklet ve elektrikli bisikletler, yaya hattını büyük ölçüde kapatıyor.

yaya trafiği nasıl etkileniyor:

Kaldırımın kullanılamaması nedeniyle özellikle bebek arabası ile dolaşan aileler ve yaşlılar zor durumda kalıyor; birçok vatandaş kaldırımı kullanamayarak araç yolundan yürümek zorunda kalıyor. Bu durum, yayaların can güvenliğini riske atarken sokakta trafiğin de akışını etkiliyor.

mahalledeki görüntü ve talepler:

Oturma banklarının yakınlarına kadar park edilen iki tekerlekli taşıtlar mahallede düzensiz bir görüntü oluşturuyor. Motosiklet işgalinin yanı sıra konumlandırılan çöp konteynerleri de yaya geçiş alanlarını daraltıyor. Mahalle sakinleri ve çevredeki esnaf, yetkililerden kalıcı çözüm ve denetim talep ediyor.

Vatandaşlar, kaldırım kullanımıyla ilgili kuralların uygulanması, park düzeninin sağlanması ve çöp konteynerlerinin uygun noktalara taşınması gibi adımların atılmasını istiyor. Yetkililerin müdahalesiyle kaldırımların asıl işlevine kavuşturulması gerektiği vurgulanıyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE SOKAKLARIN ÜZERİNDEKİ KALDIRIMLARA PARK EDİLEN MOTOSİKLETLER, ÇÖP KONTEYNERLERİ VE...

ESKİŞEHİR'DE SOKAKLARIN ÜZERİNDEKİ KALDIRIMLARA PARK EDİLEN MOTOSİKLETLER, ÇÖP KONTEYNERLERİ VE ELEKTRİK PANOLARI NEDENİYLE YAYALAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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