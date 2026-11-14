Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Eskişehir'de kış trafik tedbirleri toplantısında hazırlık ve koordinasyon öncelendi

Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda kış mevsimi trafik güvenliği, muhtemel kazaların önlenmesi ve kurum koordinasyonuna vurgu yapıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de kış trafik tedbirleri toplantısında hazırlık ve koordinasyon öncelendi

toplantının amacı:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında ‘‘Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri’’ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile trafik ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

Görüşmelerde, kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması, muhtemel kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için alınacak önlemler ele alındı. Katılımcılar, olası risklerin minimize edilmesi amacıyla koordineli çalışmanın öneminde mutabık kaldı.

kurum hazırlıkları ve koordinasyon:

Vali Yılmaz, kış şartlarına karşı tüm kurumların hazırlıklarını eksiksiz tamamlaması gerektiğini vurguladı. Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartlarında kurumlar arası koordinasyonun hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu ifade edildi ve ihtiyaç duyulan her durumda kurumların hızlı ve etkin şekilde iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiği belirtildi. Yetkililer, alınan kararların uygulanması ve izlenmesi konusunda sorumlulukların netleştirildiğini aktardı.

Sonuç olarak, kış dönemine ilişkin hazırlıkların tamamlanması ve koordinasyonun sürekli kılınması hedefleniyor; yetkililer, kararlılıkla uygulanacak tedbirlerle olası aksaklıkların azaltılmasını amaçlıyor.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ BAŞKANLIĞINDA KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ BAŞKANLIĞINDA KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa'dan sessiz çağrı: zincirlerle Gazze'ye dikkat çekildi
images

Mudanya siyasetinin kurucularından Mevlana Şimşek son yolculuğuna uğurlandı
images

Sandıklı'nın lastikçisi Vesile Akın son yolculuğuna uğurlandı
images

Kilis'te temizlik görevlisinin Türk bayrağına gösterdiği saygı yürek ısıttı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı