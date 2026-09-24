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Eskişehir'de kıvılcım saçan kaza: suv konteyner ve elektrik panosuna çarptı

Eskişehir'de Tunalı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden SUV, çöp konteyneri ve elektrik panosuna çarptı; kaza anı iş yeri kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:51

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de kıvılcım saçan kaza: suv konteyner ve elektrik panosuna çarptı

Eskişehir'in Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakası henüz öğrenilemeyen suv yol kenarındaki çöp konteynerine ve elektrik panosuna çarptı.

kaza anının görüntüleri:

Çarpmanın etkisiyle elektrik panosundan çevreye kıvılcımlar saçıldı ve çarpma anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın savrulma hareketi ve çarpmanın şiddeti net biçimde görülebiliyor.

hasar ve yaralanma durumu:

Çarpışma sonucu çevresel hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı. Kısa süreli panik yaşanırken, çöp konteyneri ile elektrik panosunda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

polisin incelemesi:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturmada aracın plakası, kaza nedeni ve oluşan hasarın tespiti üzerine çalışılacağı belirtildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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