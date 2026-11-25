operasyonların genel bilançosu:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen eş zamanlı üç ayrı çalışmada, farklı suç unsurlarına yönelik önemli deliller ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden toplam 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilip tutuklandı.

silah parçalarına yönelik operasyon:

Yasa dışı silah temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilk çalışmada, iki şüpheliye ait adreslerde arama yapıldı. Aramalar sonucu 7 adet tabanca gövdesi, 9 adet iğne, 2 adet tabanca sürgüsü, 1 adet namlu, 2 adet şarjör, 1 adet av tüfeği ve 35 adet tabanca parçası ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

tefecilik ve kaçakçılık operasyonları:

Tefecilik suçuna yönelik ikinci operasyonda üç adreste arama yapıldı; bu çalışmada da çok sayıda suç unsuruna el konulurken iki şüpheli yakalandı. Üçüncü operasyonda ise tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı soruşturması kapsamında 2 milyon 310 bin dal boş makaron ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı ve şahıs gözaltına alındı.

Operasyonlar 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilirken, yürütülen soruşturmaların devam ettiği ve ele geçirilen malzemelerle ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.

24 KASIM'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜÇ AYRI OPERASYON KAPSAMINDA YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.