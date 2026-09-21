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Eskişehir'de kuru ot yangını esnafın müdahalesi ve çocukların tepkisiyle söndürüldü

Eskişehir'de kuru otların tutuştuğu bahçe yangını, çevredeki esnafın hortumla müdahalesi ve çocukların şaşkın tepki görüntüleriyle söndürüldü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:11

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de kuru ot yangını esnafın müdahalesi ve çocukların tepkisiyle söndürüldü

Eskişehir'de bahçe yangını mahalle sakinlerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Borsa Bulvarı'ndaki bir apartman bahçesinde, kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede kamelyanın önündeki iki ağaca sıçradı ve yoğun siyah duman yükseldi. Çevredekilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve araç sahiplerinin durumu:

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı; hortumla gerçekleştirilen hızlı müdahale alevlerin yayılmasını engelledi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çalışarak yangını tamamen söndürdü ve soğutma çalışmaları başlattı. Kamelya içinde bulunan iki motosikletin sahiplerine haber verildi; 26 ALJ 907 plakalı motosikletin sahibi olay yerine koşarak geldi, aracını anahtarını alıp kontrol ettikten sonra çekti. Apartman sakinleri, binadaki yangın söndürücülerin boş olduğunu belirterek site yönetimine tepki gösterdi ve bu durum sıkça vurgulandı.

Çocukların kaydı ve soruşturma:

Yangın anı çevredeki çocuklar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde ağaçların alev aldığı ve yoğun dumanın yükseldiği görülürken, çocukların verdiği tepkiler dikkat çekti; görüntüler arasında bir çocuğun "Ne oluyor, evler yanacak" sözleri yer aldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti, yetkili ekiplerin yapacağı çalışmayla netleştirilecek.

ESKİŞEHİR&#039;DE BİR APARTMAN BAHÇESİNDE KURU OTLARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN...

ESKİŞEHİR'DE BİR APARTMAN BAHÇESİNDE KURU OTLARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ. ÇEVRE SAKİNLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANMAKTAN SON ANDA KURTARILAN MOTOSİKLETİN SAHİBİ OLAY YERİNE KOŞARAK GELİRKEN, YANGIN ANINI KAYIT ALTINA ALAN ÇOCUKLARIN VERDİĞİ TEPKİ GÜLÜMSETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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