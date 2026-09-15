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Eskişehir'de Kütahya Yolu'nda bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Eskişehir Odunpazarı'nda Kütahya Yolu üzerindeki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; 17 yaşındaki A.S.A. ağır yaralandı, hastanede tedavi altında.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de Kütahya Yolu'nda bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Olay yeri ve gelişme:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi Kütahya Yolu üzerindeki kaldırımda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 17 yaşındaki A.S.A. ağır yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.S.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis soruşturması:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR’DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU 17 YAŞINDAKİ...

ESKİŞEHİR’DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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