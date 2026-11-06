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Eskişehir'de lise öğrencilerine organ bağışı bilinci kazandırıldı

3-9 Kasım Ulusal Organ Bağışı Haftası'nda Eskişehir'deki liselerde organ ve doku bağışı, yasal süreçler ve önemi hakkında eğitimler düzenlendi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehir'de lise öğrencilerine organ bağışı bilinci kazandırıldı

Eskişehir'de liselerde organ bağışı eğitimi

3-9 Kasım Ulusal Organ Bağışı Haftası kapsamında Eskişehir'de liselerde farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde, organ ve doku bağışının önemi ile bağış süreçleri öğrencilere aktarıldı.

Eğitimlerin içeriği:

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü kapsamında, Yunus Emre Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Fatma Günay Habib Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit İlker Karter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde; Eskişehir Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Funda Günaydın ise TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi ve Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere eğitim verdi. Toplantılarda organ ve doku bağışının önemi ile birlikte yasal ve tıbbi bağış süreçleri detaylı şekilde açıklandı.

Amaç ve vurgu:

Eğitimlerde, organ bağışının bir hayat kurtarma vesilesi olduğu vurgulandı ve toplumsal duyarlılığı artırmanın hedeflendiği belirtildi. Gençlerin bu konuda bilinçlenmesinin geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

ESKİŞEHİR’DE, 3-9 KASIM ULUSAL ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA LİSELERDE DÜZENLENEN FARKINDALIK...

ESKİŞEHİR’DE, 3-9 KASIM ULUSAL ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA LİSELERDE DÜZENLENEN FARKINDALIK EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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