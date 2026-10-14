Eskişehir'de mahalleden başlayan afet hazırlığına belge töreni

belge töreni gerçekleşti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Eskişehir Valiliği koordinasyonunda düzenlenen program, 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte "Afetlere hazırlık mahalleden başlar" sloganı öne çıkarılarak, yerel düzeyde hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılmasının önemi vurgulandı.

eğitim ve akreditasyon süreci:

Mahalle AFAD Gönüllüleri ile akredite arama kurtarma ekipleri, ilgili eğitim ve akreditasyon aşamalarını başarıyla tamamladı. Programda yürütülen süreçlerin, afet anında hızlı ve koordineli müdahale imkânı sağlayacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

törenin akışı ve sonuçları:

Katılımcılara belgelerinin takdim edilmesiyle tören sona erdi. Yapılan takdim töreni, mahalle bazında afet bilinci oluşturma ve müdahale kapasitesini güçlendirme hedeflerine somut bir katkı sağladı. Belge takdim töreni sonrasında, yerel ekiplerin görev hazırlığı ve koordinasyonunun daha da güçlendirilmesi gerektiği bir kez daha ifade edildi.

ESKİŞEHİR’DE 13 EKİM AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÖRENDE, MAHALLE AFAD GÖNÜLLÜLERİ VE AKREDİTE ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE BELGELERİ VERİLDİ.