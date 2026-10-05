Eskişehir'de masa tenisi kürsüsünde kurumlar öne çıktı

müsabakalar sonuçlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin katıldığı Kamu Spor Oyunları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen masa tenisi karşılaşmaları tamamlandı. Turnuva, kurumlar arası rekabeti öne çıkarırken hem erkeklerde hem de kadınlarda kürsüye çıkan takımlar belli oldu.

erkekler sıralaması:

Erkekler kategorisinde birinci sırada İl Sağlık Müdürlüğü yer aldı. Takımı onu Anadolu Üniversitesi, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eski Genel Müdürlüğü izledi. Bu dört ekip, alacakları derecelerle bölge elemelerinde Eskişehir'i temsil etme hakkı elde etti.

kadınlarda başarıyı paylaşanlar:

Kadınlarda ise kürsünün üst sırasında Anadolu Üniversitesi yer aldı; ikinci sırayı Eskişehir Valiliği, üçüncülüğü ise İl Sağlık Müdürlüğü aldı. Bu takımlar da bölge eleme müsabakalarında şehrin bayrağını taşıyacaklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, turnuvaya katılan kurumlara ve mücadele eden sporculara teşekkür edilerek Sporla buluşuyor, birlikte yarışıyoruz ifadelerine yer verildi. Kurum yetkilileri ve sporcular, bölge elemelerinde başarı hedeflediklerini belirtti ve Eskişehir'i en iyi şekilde temsil edecekleri vurgulandı.

ESKİŞEHİR'DE KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN MASA TENİSİ MÜSABAKALARINDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR AÇIKLANDI.