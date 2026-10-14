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Eskişehir'de memnuniyet öne çıktı: Ayşe Ünlüce Türkiye'nin ilk beşinde

PİAR'ın 2026 memnuniyet ölçümünde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yüzde 55,2 oranıyla Türkiye genelindeki ilk beş başkan arasında yer aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de memnuniyet öne çıktı: Ayşe Ünlüce Türkiye'nin ilk beşinde

Ayşe Ünlüce yüzde 55,2 ile ilk beş arasında

PİAR Araştırma tarafından yapılan "2. Görev Yılı Memnuniyet Ölçümü 2026" sonuçlarına göre Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, %55,2'lik memnuniyet oranıyla Türkiye genelinde en yüksek memnuniyet gösteren ilk beş büyükşehir belediye başkanı arasında yer aldı. Anket, Ağustos ve Eylül aylarında ülke genelindeki büyükşehir ve ilçelerde vatandaşların belediye hizmetlerine bakışını ölçtü.

Araştırmanın kapsamı ve yöntemi:

Araştırma, Türkiye'nin 30 büyükşehir ve 150 ilçe merkezinde gerçekleştirilmiş ve katılımcılardan belediye başkanlarının seçildikleri günden itibaren geçen iki yıllık performansları temelinde memnuniyetleri değerlendirmeleri istendi. Ölçümde belediye hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet esas alındı ve sonuçlar kent bazında derlendi.

Sıralamada öne çıkan isimler:

Sıralamada ilk sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alırken, memnuniyet oranı %61,2 olarak kaydedildi. Onu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan %58,4 ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu %57,4 ile izledi. Ayşe Ünlüce %55,2 ile dördüncü sırada bulunurken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras %54,2 ile ilk beşte yer aldı.

Eskişehir'deki %55,2'lik oran, kentte belediye hizmetlerine ilişkin memnuniyetin ülke genelinde dikkat çeken düzeyde olduğunu gösteriyor. Araştırma, farklı büyükşehirlerdeki vatandaş değerlendirmelerini karşılaştırmalı biçimde sunarak yerel yönetimlerin ikinci yıl performansına ışık tutuyor.

Sonuçlar, belediye yönetimlerinin vatandaş algısı ve hizmet kalitesi açısından izlenmesi bakımından referans niteliğinde kabul ediliyor; Eskişehir'in listede üst sıralarda yer alması kent adına olumlu bir gösterge olarak yorumlanabilir.

PİAR ARAŞTIRMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN &quot;2. GÖREV YILI MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ 2026&quot; ARAŞTIRMASINDA...

PİAR ARAŞTIRMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN "2. GÖREV YILI MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ 2026" ARAŞTIRMASINDA ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, ELDE ETTİĞİ SONUÇLA TÜRKİYE GENELİNDE İLK 5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ARASINDA YER ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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