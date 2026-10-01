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Eskişehir'de motosiklet hırsızlığında bir tutuklama

Eskişehir'de 30 Eylül'de Ertuğrulgazi Mahallesi'nde çalınan motosiklet soruşturmasında B.K. tutuklandı, M.İ.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığında bir tutuklama

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı soruşturmasında gelişme

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 30 Eylül tarihinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Olayın aydınlatılması için yapılan inceleme ve delil araştırmaları sonucunda şüphelilerin tespitine yönelik adımlar atıldı.

şüphelilerin yakalanması:

Emniyet ekiplerinin güvenlik kameraları ve soruşturma çalışmalarıyla bağlantıyı belirlediği şüphelilerden biri olan B.K. ile yabancı uyruklu M.İ.A. gözaltına alındı. Her iki şüphelinin de emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

mahkeme kararları ve adli kontrol:

Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.İ.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Soruşturma ve kovuşturma işlemleriyle ilgili çalışmaların devam ettiği, olayın diğer yönlerinin araştırılmaya sürdüğü belirtildi.

ESKİŞEHİR’DE PARK HALİNDEKİ BİR MOTOSİKLETİN ÇALINMASI OLAYIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN İKİ...

ESKİŞEHİR’DE PARK HALİNDEKİ BİR MOTOSİKLETİN ÇALINMASI OLAYIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI, YABANCI UYRUKLU DİĞER ŞÜPHELİ İSE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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