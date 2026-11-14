Eskişehir'de nakliyecilere yönelik hayvan refahı ve mevzuat eğitimi yapıldı

Eskişehir'de nakliyecilere yönelik hayvan refahı eğitimi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan nakillerinde refah koşullarının korunması ve mevzuata uygun uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla nakliyeci, sürücü ve bakıcılara yönelik bir eğitim programı gerçekleştirdi. Eğitim 12 Kasım 2026 tarihinde İl Müdürlüğünün Kütahya Yolu Yerleşkesi'nde düzenlendi ve programa 72 kişi katıldı.

Eğitimin içeriği:

Program, "Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği" çerçevesinde planlandı. Eğitimde nakil öncesi ve nakil sürecinde uyulması gereken kurallar, hayvan refahını sağlamak için dikkat edilmesi gereken uygulamalar ile nakil araçlarında bulunması gereken asgari teknik ve sağlık koşulları ele alındı. Katılımcılara özellikle hayvanların sağlık durumunun nakil öncesinde değerlendirilmesi, taşıma süresince stres ve yaralanmaları önleyici tedbirler ile hijyen ve güvenlik uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Eğitimi Veteriner Hekim Burcu Çetiner verdi; programa Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Dr. Reşat Tazegül de katılım sağladı. Sunum ve uygulamalı açıklamalarla mevzuatın sahadaki yorumu ve uygulanabilirliği üzerine örnek vakalar paylaşıldı.

Hedef ve takip çalışmaları:

Programın temel hedefi, mevzuata uygun nakil uygulamalarını sektörde yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmaktı. İl Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve refahın geliştirilmesine yönelik benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini sahada etkin şekilde sürdürmeyi planladığını duyurdu. Eğitimlerin, nakliyecilerin uygulama standartlarını yükselterek uzun vadede hayvan refahı ve taşıma güvenliğine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, HAYVAN NAKİLLERİNDE REFAH KOŞULLARININ KORUNMASI VE MEVZUATA UYGUN UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA NAKLİYECİ, SÜRÜCÜ VE BAKICILARA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.