Programın odağı:

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eskişehir Öğretmen Akademileri Edebiyat Akademisi kapsamındaki etkinlikte, çocuk edebiyatı yazarı Şebnem Balevi öğretmenlerle bir araya geldi. Etkinlik, çocuk kitaplarının eğitim ve gelişim süreçlerindeki rolünü merkeze aldı.

Söyleşi sırasında öne çıkan konular:

Sohbette kitapların çocukların hayal gücünü genişletmesi, düşünme becerilerini desteklemesi ve duygusal gelişime katkısı gibi başlıklar detaylandırıldı. Balevi, metin seçiminde ve sınıf içi uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktaları öğretmenlerle paylaştı.

Eğitsel ve sanatsal değerlendirmeler:

Programda ayrıca çocuk edebiyatının hem eğitsel hem de sanatsal yönleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, kitapların ders içeriklerine entegrasyonu ve çocukların edebi deneyimlerini zenginleştirecek yöntemler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlik, öğretmenlerin çocuk edebiyatına dair bakışını derinleştirirken, sınıf uygulamalarına doğrudan taşınabilecek öneriler sunulmasıyla tamamlandı.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ESKİŞEHİR ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ EDEBİYAT AKADEMİSİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, ÇOCUK EDEBİYATI YAZARI ŞEBNEM BALEVİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.