Müsabaka ayrıntıları:
Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler B kız-erkek bilek güreşi müsabakaları, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandı.
Katılımcılar ve kategoriler:
Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara çok sayıda öğrenci sporcu katıldı. Karşılaşmalar kız ve erkek kategorilerinde yapıldı.
Dereceler ve kapanış:
Müsabakalar, dereceye giren sporcuların belirlenmesi ile sona erdi ve organizasyon resmi olarak tamamlandı.
ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GENÇLER B KIZ-ERKEK BİLEK GÜREŞİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.
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