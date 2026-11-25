Eskişehir'de okullar arası futsal genç erkek müsabakaları başladı
Eskişehir'de Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Genç Erkek müsabakaları, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Porsuk Spor Salonu'nda başladı. Organizasyona katılan okul takımları sahada mücadele ederken, ilk karşılaşmalarda genç sporcuların performansı ve maçların çekişmeli geçmesi dikkat çekti.
turnuva düzeni ve amaçları:
Karşılaşmalar, okullar arası rekabeti ve genç sporcuların gelişimini destekleyecek şekilde planlandı. Takımlar, maç taktikleri ve saha içi disiplinle şampiyonluk mücadelesi veriyor; organizasyon aynı zamanda futsalın ildeki yaygınlığını artırmayı hedefliyor.
ödüller ve kapanış:
Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek. Turnuva süresince sürecek karşılaşmaların ardından düzenlenecek törenle başarılı takımlar ödüllendirilecek.
ESKİŞEHİR'DE OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN FUTSAL GENÇ ERKEK MÜSABAKALARI BAŞLADI.
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