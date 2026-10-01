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Eskişehir'de orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Tepebaşı'ndaki Bektaşpınarı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, karadan müdahale ve helikopter desteğiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:40

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 19:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı

yangına müdahale:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Bektaşpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hızla harekete geçti ve yangına öncelikle karadan müdahale edildi.

müdahale ve gözlem:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve olay yerinde geniş çaplı soğutma çalışması başlatıldı. Müdahale sırasında yangın alanı ayrıca helikopterle izlendi ve hava desteğiyle müdahaleye katkı sağlandı.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hasar tespiti ve gerekli değerlendirmeler yapılacak.

ESKİŞEHİR&#039;İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL...

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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