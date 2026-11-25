Eskişehir'de otomobil ile bisiklet çarpıştı: sürücü hafif yaralandı

kaza anı ve müdahale:

Deliklitaş Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde seyir halindeyken otomobil ile E.B. (50) idaresindeki bisikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahale sonrası E.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

soruşturma:

Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

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