Eskişehir'de parkta pompalı tüfekle yaralanma sonrası 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Aydın Arat Parkı'nda meydana gelen pompalı tüfekle yaralama olayına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda toplam 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda yaralanan Y.K. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

olayın gelişimi:

Olay, 26 Kasım gecesi Gökmeydan Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkı'nda gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebeple pompalı tüfekle vurulan Y.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne taşındı ve tedaviye alındı. Yaralının durumunun stabil olduğu aktarıldı.

soruşturma ve yakalama çalışmaları:

İhbarı değerlendiren Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçışta kullanıldığı değerlendirilen kiralık pikap, 26 AIJ 701 plakasıyla şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak'ta sivil trafik ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramalarda pompalı tüfek, bu tüfeğe ait fişekler ve bir döner bıçağı ele geçirildi.

Pikaptaki 3 kişi ile başka noktada yakalanan 4 kişi ilk etapta gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada; aralarında çocukların da bulunduğu toplam 17 şüpheli ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

adliye süreci ve yakınlarının tepkisi:

Şüphelilerin adliyeye sevk anında, yakınlarının adliye önünde seslenmeleri dikkat çekti. Yakınlarının, "Kafanı kaldır Emirhan, dik dur" şeklinde seslendiği duyuldu. Sevk sırasında en önde yürüyen bir şüphelinin yakınlarına gülümseyerek öpücük attığı da görüldü.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü ve olayın sebepleri ile tarafların tespitine yönelik işlemlerin devam ettiğini belirtti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından yargı süreci başlayacak.

ODUNPAZARI İLÇESİNDEKİ PARKTA POMPALI TÜFEKLE YARALANAN Y.K.’NİN HASTANEYE KALDIRILMASININ ARDINDAN BAŞLATILAN ÇALIŞMALARDA, ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.