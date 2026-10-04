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Eskişehir'de parkta tahribat vatandaşın tepkisini artırdı

İki Eylül Parkı'ndaki kamelya ve masaların zarar görmesi ile etrafa atılan çöpler, Sade Aslan'ın çektiği görüntülerle sosyal medyada tepki topladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir'de parkta tahribat vatandaşın tepkisini artırdı

İki Eylül Parkı'nda tahribat ve kayıt altına alınan manzara:

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde yer alan İki Eylül Parkında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park içindeki kamelya ve masa bölümlerine zarar verildi. Olayda kamelyaların hasar gördüğü ve bazı masa bölümlerinin tamamen kırıldığı görüldü.

parkta gözlemlenen hasar ve çevre kirliliği:

Parkta yalnızca mobilya tahribatı değil, aynı zamanda etrafa atılmış ambalaj ve sigara izmaritleri gibi atıkların oluşturduğu çevre kirliliği de dikkat çekti. Bu görüntü, parkın kullanım amacını ve temiz tutulmasının neden önemli olduğunu gösterdi.

vatandaşın tepkisi ve belediye çalışmaları:

Olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Sade Aslan, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak duyarsızlığa tepki gösterdi. Aslan paylaşımlarında belediyenin parkı iyileştirmek için çalışmalar yürüttüğünü, ancak bazı kişilerin bu çabalara karşı duyarsız kaldığını belirtti. Video, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti ve vatandaşlardan destek mesajları aldı.

Yaşanan tahribat, kamusal alanların korunmasının yerel yönetimler kadar kullanıcıların da sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyor. Parktaki onarım çalışmalarının sürmesi ve benzer olayların önüne geçilmesi için yetkililer ve mahalle sakinlerinin iş birliği önemini koruyor.

ESKİŞEHİR’DE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLERCE İKİ EYLÜL PARKI&#039;NDAKİ KAMELYA VE MASALARA ZARAR...

ESKİŞEHİR’DE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLERCE İKİ EYLÜL PARKI'NDAKİ KAMELYA VE MASALARA ZARAR VERİLDİ. PARKTAKİ TAHRİBATI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ CEP TELEFONUYLA KAYDEDEN BİR VATANDAŞ, YAŞANAN DUYARSIZLIĞA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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