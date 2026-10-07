Dolar 49,1943 +0,04%
Euro 55,0608 -0,52%
Bist 12.250,96 -1,00%
Altın Gram 6.581,96 -0,61%
EUR/USD 1,1189 -0,65%
Brent Petrol 100,90 +0,32%
--°

Eskişehir'de sabahın denizi: yüksek kesimleri örten sis trafik akışını yavaşlattı

Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle Çankaya ve Erenköy’de görüşü metrelerle düşürerek trafiği olumsuz etkiledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:50

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 09:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir'de sabahın denizi: yüksek kesimleri örten sis trafik akışını yavaşlattı

Yoğun sis sabah trafikte görüşü büyük ölçüde azalttı

Eskişehir’de sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, kent merkezinin yanı sıra yüksek rakımlı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya ve Erenköy mahallelerinde oluşan kalın sis tabakası, sürücülerin görüş mesafesini yer yer metrelerle sınırlandırdı.

trafikte yaşanan güçlükler:

Sürücüler, görüşün azalması üzerine hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı; bazı noktalarda trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Sabah işe ve okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar da sis nedeniyle normalden daha uzun süre trafikte kaldı. Yetkililer, benzer hava koşullarında farların açık tutulması, takip mesafesinin artırılması ve ani manevralardan kaçınılması konusunda uyarıda bulundu.

drone görüntüleri ve manzara:

Yoğun sisin oluşturduğu manzara havadan dron ile kaydedildi. Çekilen görüntülerde, kentin üzerini kaplayan sis bulutu adeta bir deniz görünümü verirken şehrin silüeti sis arasında kısmen kayboldu. Bu görüntüler, sisin yüksek kesimlerdeki yoğunluğunu ve etkisini gözler önüne serdi.

Hava koşullarının gün içinde nasıl seyrettiği takip edilirken, sürücülere ve yayalara dikkatli olmaları hatırlatıldı. Görüş mesafesinin düşük olduğu saatlerde ulaşımda aksama yaşanmaması için tedbirler ön planda tutuldu.

ESKİŞEHİR&#039;DE SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN YOĞUN SİS, ÖZELLİKLE YÜKSEK KESİMLERDE...

ESKİŞEHİR'DE SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN YOĞUN SİS, ÖZELLİKLE YÜKSEK KESİMLERDE HAYATI VE ULAŞIMI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gök ışığı araç kamerasında: Elazığ-Pertek'te yıldırımın düştüğü anlar
images

Mantar toplarken beklenmedik misafir: Sinop'ta genç geyikle karşılaşma
images

Dereköy'de ana güzergah yenilendi, ulaşım konforu artacak
images

Ardahan'da tarlada bulunan ölü ineğin etrafında toplanan kurt sürüsünün görüntül...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilecik İnhisar'da devrilen araç: sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu

Ardahan'da tarlada bulunan ölü ineğin etrafında toplanan kurt sürüsünün görüntüleri

Yemeksepeti kuryeleri 'gör beni' çağrısıyla sokak kedilerine dikkat çekti

diyarbakır'da kesilmesi planlanan parmak multidisipliner tedaviyle korundu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi