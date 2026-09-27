Eskişehir’de senfoni orkestrası sezonu opera ve operetle açtı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2026-2027 sanat sezonunun açılışını yüksek katılımla gerçekleştirilen bir konserle yaptı. Konseri Murat Cem Orhan yönetti; sahnede solist olarak Hale Soner (soprano), Asude Karayavuz (mezzo soprano), Berk Dalkılıç (tenor) ve Murat Güney (bariton) yer aldı. Salonu dolduran izleyiciler konser boyunca yoğun ilgi gösterdi.

konserde öne çıkan eserler:

Program, J. Strauss’un dinamik ritmiyle tanınan Die Fledermaus uvertürü ile başladı. Konserde G. Rossini, J. Strauss ve G. Donizetti gibi bestecilerin opera ve operetlerinden seçkin parçalar sahnelendi; orkestranın genç ve deneyimli kadrosunun uyumlu performansı dikkat çekti. İki bölüm halinde sunulan program, gecenin finalinde G. Verdi’nin La Traviata operasından "Brindisi" ile tamamlandı ve tüm sanatçılar uzun süre alkışlandı.

gece ve plaket takdimi:

Konserin ardından gerçekleştirilen plaket töreninde sahneye çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, 2026-2027 sezonunun ilk konserinde sanatseverlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünal, orkestranın şefi Murat Cem Orhan, solist sanatçılar ve orkestranın tüm üyelerine teşekkür etti.

yeni sezon programı ve bir sonraki konser:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, yeni sezonda L. van Beethoven ve C.M. von Weber’in 200. ölüm yılına özel hazırlanan seçkin programlarla sahnede olmaya devam edecek. Orkestranın bir sonraki konseri, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde saat 20.00’de gerçekleştirilecek; konseri Orhun Orhon yönetecek, solist olarak Greta Feeney (soprano) ve Cihan Yücel (piyano) sahne alacak.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI, 2026-2027 SANAT SEZONUNUN AÇILIŞINI UNUTULMAZ BİR KONSERLE GERÇEKLEŞTİRDİ.