Eskişehir'de sokak kovalamacası araç içinde silahla noktalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda, elinde silah bulunan bir şahıs sokak ortasında başka bir kişiyi kovalarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın yaşandığı bölge, Çamlıca Mahallesi sınırları içindeki Ofis Sokak ve Tombakzade Caddesi hattı olarak bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Ofis Sokak üzerinden Tombakzade Caddesi istikametine doğru ilerleyen ve elinde silah bulunan bir şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyi peşine taktı. Kovalamaca sırasında şüpheli şahsın cüzdanını yola düşürdüğü öğrenildi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polisin müdahalesi ve soruşturma:

Polis ekipleri, kovalamacaya karışan şahsı Tombakzade Caddesi üzerinde, 26 APN 238 plakalı aracının içinde yakaladı. Araçta yapılan aramada bir adet silah tespit edilerek muhafaza altına alındı. Olay yerinde ekiplerce sorgulanan şüphelinin, kovaladığı diğer kişiye ateş açtığını beyan ettiği aktarıldı. Kovalanan şahsın olaydan yara alıp almadığı henüz netlik kazanmadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili delil toplama ve bölgede güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi dahil olmak üzere geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Bölgedeki mobese ve çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtları ile tanık beyanları, olayın aydınlatılmasında temel kaynaklar olarak değerlendiriliyor.

ESKİŞEHİR'DE ELİNDE SİLAHLA BİR KİŞİYİ KOVALAYAN ŞAHIS, KOVALAMACANIN ARDINDAN ARACININ İÇİNDE YAKALANDI. ARAÇTA YAPILAN ARAMADA OLAYDA KULLANILAN SİLAH ELE GEÇİRİLİRKEN, ŞÜPHELİ ŞAHIS POLİS EKİPLERİNE DİĞER KİŞİYE ATEŞ AÇTIĞINI SÖYLEDİ.