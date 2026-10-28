Eskişehir'de sosyal medya için tasarlanmış kaput figürü polisin müdahalesini gerektirdi

olayın gelişimi:

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, kaputundaki olağandışı görünüm nedeniyle çevredeki vatandaşların ve devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Araç durdurulduğunda kaputta kan lekesine benzeyen kırmızı boya ile oluşturulmuş bir ceset figürü görüldü.

araçtaki görsel düzenlemenin ayrıntıları:

Olay yerine çağrılan ekipler aracın kaputundaki boya ve figürü yerinde inceleyerek, bulguları kayıt altına aldı. İlk tespitlere göre, görünümün gerçek bir olaya ait izleri yansıtmadığı; araç üzerine uygulanan boyama çalışması sonucunda ortaya çıktığı değerlendirildi.

polis müdahalesi ve ifade işlemleri:

Durumun bildirilmesi üzerine emniyet güçleri detaylı araştırma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu aracın sosyal medya platformları için içerik üretmek amacıyla bu şekilde tasarlandığı anlaşıldı. Olayın ardından araç sahibi ve içerik üreticisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İŞLEM YAPILAN ARAÇ