Eskişehir'de TMO rekor hububat alımıyla 557 bin tona ulaştı

TMO alımlarında yeni rekor:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kent genelinde 557 bin ton hububat alımına ulaştığını ve bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek alım rakamı olduğunu duyurdu. Vali Yılmaz, 2023 yılında kaydedilen 440 bin tonluk rekorun bu yıl daha da geliştirildiğini belirtti.

Organizasyon ve saha çalışması:

Vali Yılmaz, alım sürecinin şehrin dört bir yanına yayıldığını, sürecin planlı ve koordineli yürütüldüğünü aktardı. Kent genelinde toplam 11 ilçede kurulan 21 alım noktasıta TMO ekipleri görev yaptı. Hasat döneminin başlangıcından itibaren personelin sahada büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Yılmaz, organizasyonun başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.

Çiftçilere ödemeler ve ekonomik yansıma:

Vali, ekiplerin 62 gün boyunca gece gündüz çalışarak üreticilerin ürünlerini zamanında teslim almasını sağladığını ve bu süreçte 12 bin üreticiye ulaşıldığını ifade etti. Rekor alımın yanında üreticilere toplamda 8 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını açıkladı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, elde edilen sonucun kent ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını dileyerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Hamdolsun bu seneki rekorla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Bu başarının bütün çiftçilerimize, Eskişehir’imize ve ülkemize bereket getirmesini temenni ediyorum. Bizler çiftçilerimizin yüzü her zaman gülsün, üretim artarak devam etsin istiyoruz. İnşallah bu yıl kırdığımız rekoru önümüzdeki sene daha da artırarak kırmaya devam edeceğiz."

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) SİLOLARI ÖNÜNDE AÇIKLAMALARDA BULUNAN ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, 2023 YILINDA 440 BİN TON OLAN HUBUBAT ALIM REKORUNUN BU YIL 557 BİN TONA YÜKSELEREK CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTIĞINI DUYURDU.